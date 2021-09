Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2021/ Toro, Vergine e Capricorno: previsioni…

Questa nuova settimana del mese di settembre si apre con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento approfondiamo le indicazioni che riguardano i segni di Terra, che l’astrologo ha fornito nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. E allora cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 6 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2021/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Toro e Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra si apre con un focus sul Toro. Non ha più quell’aria bellicosa che avevi montato su da venerdì. Credo che sabato e domenica siano state giornate pesanti per qualche coppia. È vero che ogni tanto ci si diverte anche a fare i dispetti, a punzecchiare il partner, però se si esagera, si rischia di non comprendersi più e di allontanarsi troppo. Dunque, questo mese di settembre dev’essere gestito in maniera molto prudente, perché se un amore sta deragliando è il momento giusto per riportarlo sulla retta via. Se ci sono delle brusche reazioni oppure hai a che fare con una persona che non ti dà retta, dal 10 bisognerà stare un po’ più attenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Ora è il momento dei nati sotto il segno della Vergine. Luna nel segno: hai una visione molto ampia del tuo futuro e anche molto razionale. Perché il Vergine prima o poi vince ogni sfida? Perché sia in amore che nel lavoro ha una grande capacità di imporsi e soprattutto un’enorme spirito critico. Un po’ come nel gioco degli scacchi: ci vuole un pizzico di riflessione per muovere le pedine, per ottenere ciò che si desidera e, quando si mette di impegno, la Vergine diventa stratega. Peccato che in amore, purtroppo, non sempre 2+2 fa 4 e allora attenzione alle persone che pensi di conoscere e che invece non sono così facili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni di Terra è il Capricorno. Via libera! E dal 10 ancora di più. Le ultime due o tre settimane in amore non è che siano state proprio eccezionali. Il problema è stabilire cosa conta davvero per te in questo momento: l’amore? Il matrimonio? I figli? Il successo? Credo che ogni Capricorno che si rispetti risponderebbe, di getto, il lavoro: quindi in qualche modo la sfera pratica. Il Capricorno pensa che se non ci sono i soldi, anche l’amore non funziona, perché si torna a casa, si discute, le bollette da pagare, i figli che chiedono sempre, ma è anche vero che il Capricorno rispolvera un po’ di emotività. Filosofo questo Capricorno, passionale nel weekend.



© RIPRODUZIONE RISERVATA