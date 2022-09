Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: stelle…

Per la Bilancia, è una giornata che arriva dopo un periodo difficile. Forse anche oggi non tutto andrà benissimo: potrebbero esserci debiti e tensioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione, invece, può recuperare una relazione: Venere è buona ed è possibile anche cercare qualcosa di nuovo in questa giornata. Analizzando il Sagittario, vediamo che ci sono forse dubbi in amore, con qualche pressione di troppo. Giove è favorevole mentre Marte chiede attenzione.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, debiti e tensioni

Bilancia, avete superato un periodo delicato mostrando un carattere da combattenti. C’è chi ha esposto i propri problemi e chi invece ha tenuto segrete le proprie intenzioni e i propri dubbi. Adesso però c’è voglia di rivelare tutto agli altri, non per mostrare la propria forza, ma semplicemente per togliersi questo magone. In amore forse ci sono situazioni particolari ma in generale è un periodo nell’insieme piuttosto interessante. Giove opposto parla di debiti e tensioni: domani andrà meglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, l’amore…

Scorpione, le relazioni che hanno vissuto un problema ad agosto possono essere recuperate. Venere è buona ed è possibile anche cercare qualcosa di nuovo. Sono molto intriganti le relazioni part-time in questo periodo. Non preoccupatevi troppo di essere compresi: non avete bisogno dell’approvazione degli altri e sapete benissimo cosa fare e dove andare. Avete solo bisogno di maggiore sicurezza in voi stessi.

Sagittario, fate attenzione perché settembre sarà un mese in cui molti si chiederanno se stanno con la persona giusta oppure, se mettere tutto in discussione. È probabile che questo segno non abbia voglia neanche di affidarsi a qualcuno in questo momento, ma voglia sentirsi un po’ più libero. La vita amorosa è decisamente sotto pressione, ma Giove favorevole dà buone spinte sul lavoro. Marte opposto chiede un po’ di attenzione.

