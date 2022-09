Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2022/ I pianeti di Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro, questa giornata appena cominciata segnala la Luna opposta: da maggio cercate di tornare in gioco ma a volte le cose sembrano andare davvero male, per problemi fisici e non solo. Il Leone, invece, ha Marte e Giove che sorridono: potrebbe esserci qualche ritardo negli affari, ma l’amore sembra essere positivo. Analizzando la giornata della Vergine, c’è un po’ di tensione dovuta a Marte contro ma in generale la giornata è positiva: le idee ci sono, i progetti anche.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Luna opposta

Cancro, questa Luna opposta dice che non tutto è semplice. È da maggio che state cercando di rimettervi in gioco: c’è chi si è fermato, chi ha avuto un problema fisico e chi semplicemente deve trovare nuovi accordi sul lavoro. Però queste trasformazioni in certe giornate sembrano facili da gestire e in altre no: questa è una giornata che qualche rallentamento lo porta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti

Leone, Marte e Giove vi sorridono, però non dovete arrabbiarvi se ci sarà qualche ritardo soprattutto negli affari. Tutto in questo momento può tardare, ma l’importante è avere ciò che si desidera alla fine. Giove è amico rende questo possibile. I fortunati che hanno iniziato una bella storia ad agosto potranno continuarla, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Progetti importanti in vista.

Vergine, Sole, Venere e Luna sono favorevoli, con solo un po’ di tensione dovuta a Marte contro. Le idee ci sono, avete grandi prospettive per mettervi in gioco, ma è molto probabile che in questi giorni dobbiate abbiate una scomoda sensazione di non farcela. Voi volete programmare tutto nel dettaglio ma sarebbe il caso di non dare spazio ai dettagli se avete troppe cose da fare. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di concentrarsi su ciò che è più importante: le rifiniture potrete curarle più in là.

