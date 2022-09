Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2022/ Previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa succederà in questa giornata? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno, in questa giornata, ha Sole e Venere eccellenti che porteranno ad un bel fine settimana e ad un periodo di successo. C’è voglia di cambiamento e se un amore è finito, può ripartire altro. L’Acquario, invece, l’elettricità è nell’aria: bisogna tenere d’occhio la situazione familiare. Per quanto riguarda i Pesci, la Luna è favorevole ma forse qualcuno non sta bene in famiglia. Venere consiglia sincerità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Luna nel segno

Capricorno, la Luna è nel segno. Il Sole è importante e Venere eccellente: andiamo incontro a una fine di settembre di grande impegno e magari di successo. L’Oroscopo di Paolo Fox parla dell’inizio di un periodo importante, perché il clou lo avremo nella primavera inoltrata. C’è voglia di cambiamento e bisogna rimettersi in gioco, forse ripartire da zero. All’inizio sarà difficile ma dopo arriverà un periodo produttivo. Se un amore è finito, nessun problema: si riparte! Venere è molto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, l’elettricità è nell’aria. Tenete sempre d’occhio la situazione familiare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: un parente potrebbe aver bisogno di voi. Novità nelle relazioni che hanno avuto problemi ad agosto: le cose possono tornare a funzionare.

Pesci, la Luna è favorevole ma c’è qualche preoccupazione in questi giorni: forse qualcuno non sta bene. Voi che siete abituati a dare con generosità, non sentite di essere particolarmente equilibrati in questi giorni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La Luna supporta questa giornata nel complesso interessante, ma Venere vi dice di essere sinceri e non tenere le cose dentro.

