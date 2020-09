OROSCOPO PAOLO FOX, OGGI 6 SETTEMBRE/ Bilancia, Vergine, Leone: che giornata sarà?

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele arrivano puntuali anche oggi, domenica 6 settembre. Noi ci occupiamo dei segni di Fuoco a partire dall’Ariete: sul piano lavorativo continuano ad esserci alcune incertezze che potrebbero trovare risposta dopo Novembre, ma fino ad allora bisognerà rassegnarsi a vivere questa situazione, cercando di scendere a patti con l’aspetto economico. In amore sembra finalmente possibile respirare un po’ di libertà in più. Leone: l’ingresso di Venere nel segno regala a questa giornata una bella vitalità da spendere soprattutto in ambito sentimentale. Le questioni lavorative continuano a dare qualche preoccupazione, ma l’impegno profuso durante le prossime settimane porterà importanti soddisfazioni. Ultimo segno di Fuoco? Ovviamente il Sagittario: in queste ore sarà possibile dimostrare il proprio valore in ambito lavorativo, riscuotendo grande ammirazione e ottenendo una maggior libertà decisionale. In amore qualcuno potrebbe essersi sentito messo da parte, ma presto sarà possibile recuperare.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 6 SETTEMBRE: I SEGNI DI TERRA

Per quanto riguarda i segni di Terra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox ci dicono di un segno del Toro che nonostante una buona vitalità, in queste giornate potrebbe registrare qualche malumore legato all’aspetto sentimentale: i troppi impegni o alcuni dissapori potrebbero aver portato qualche distanza all’interno delle coppie, e qualcuno potrebbe sentire l’esigenza di chiarire alcuni aspetti. Capitolo Vergine: il desiderio di portare avanti un progetto e la necessità di risolvere alcuni problemi legati al passato sembrano caricare queste ore di tensione. La situazione astrologica, in generale molto positiva, non mancherà di dare soddisfazioni ma bisognerebbe evitare di trascurare i sentimenti. E il Capricorno? Entro quest’anno sarà possibile ottenere un buon risultato utile a ripagare tutti gli sforzi fatti nei mesi appena trascorsi, trovando così nuova energia per dedicarsi ai numerosi progetti che si intende perseguire.

GEMELLI, BILANCIA E ACQUARIO: CHE GIORNATA SARÀ SECONDO L’OROSCOPO FOX

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 6 settembre. Gemelli: Mercurio e Venere favorevoli sembrano garantire una buona ripresa, sia sul piano economico che su quello sentimentale. I ritardi degli ultimi tempi potranno finalmente essere recuperati e con l’arrivo del nuovo anno si potranno chiarire molte situazioni. Nati Bilancia? L’arrivo di Mercurio all’interno di questo segno sembra rendere tutto un po’ più facile da gestire, regalando finalmente un po’ di tranquillità dopo giornate di stress molto intenso. Venere in buon aspetto regala grandi emozioni. All’Acquario l’onore di chiudere i segni d’Aria: questa giornata sembra portare con sé un grande nervosismo, causato dal non sentirsi accettati da parte di un gruppo o di una persona cara. Nonostante qualche perplessità in amore, sarebbe meglio riuscire a curare maggiormente il dialogo evitando di assumere atteggiamenti eccessivamente provocatori.

OROSCOPO FOX 6 SETTEMBRE: I SEGNI D’ACQUA

Cancro: dopo un paio di giorni carichi di tensione, oggi sarà finalmente possibile godere di un certo recupero. Resta qualche problematica legata all’aspetto economico e lavorativo, a causa di alcuni possibili contrasti. Obiettivo Scorpione: queste giornate sembrano essere cariche di perplessità a causa di alcune relazioni che potrebbero non dimostrarsi più valide come all’inizio. Chi si trova coinvolto in una storia che manca di passione sembrerebbe metterla di discussione. Chiusura obbligata per il segno dei Pesci a completamento dello Zodiaco quotidiano: Mercurio non più opposto sembra finalmente consentire di liberarsi da alcune situazioni passate, portando un po’ di serenità in più. Di fronte ai numerosi progetti in ballo, l’amore sembra assumere un ruolo di secondo piano. Entro Novembre sarà possibile godere di una buona soddisfazione.



