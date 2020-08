Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2020/ Gemelli, Capricorno, Leone, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2020: Gemelli e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele, diamo uno sguardo ad altri due segni. I Gemelli hanno una seconda parte di venerdì in cui devono stare accanto a chi vi ama. Nel lavoro ci saranno novità anche se volete liberarvi di un peso.

Il Capricorno è pensieroso e agitato, quando siete arrabbiati e pensate al futuro in maniera non propriamente positiva vi chiudete e vi mettete in un angolo. Quelli di voi che non parlano, pensano e rimuginano tutto il tempo e cercano di capire come poter fare le cose. Tra venerdì e sabato si consiglia non solo di essere più tranquilli con voi stessi ma è meglio dare dei consigli anche alle persone che vi circondano. Sarete da maneggiare con cura anche se è importante essere meno drastici nei giudizi. Quando diventate tenaci non le mandate a dire ma lo dite in modo diretto.

Oroscopo: Leone ePesci cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone vuole vincere una piccola sfida e in questo senso venerdì e sabato per voi sarà possibile avere ottime giornate con Mercurio e Luna in buon aspetto. C’è una voglia di guardare il futuro in maniera interessante. Saturno inizierà un transito un pochino particolare. Sarà opposto ma nulla di grave. La risoluzione di problemi economici va fatta subito.

I Pesci hanno un transito bello di Venere, tra marzo e maggio è successo un putiferio. Chi ha vissuto una crisi o ha sentito nell’aria un tradimento quasi tutti sono stati un po’ giù di corda. Agosto permette di dimenticare. Quando si arriva a un punto fermo meglio voltare pagina.

