Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top di oggi, 7 agosto 2020. L’Ariete può giovare dell’ingresso nel segno di una Luna molto interessante. C’è carica e grande voglia di fare anche grazie a un Mercurio in ottimo aspetto. Potrebbero arrivare delle buone notizie nel campo del lavoro. Il Toro è pronto a vivere un weekend molto importante con un cielo intrigante verso il futuro. Si deve però cercare di essere sempre tranquilli con gli altri. Il Cancro è pronto ad accogliere nel segno una Venere molto intrigante e di ottimo auspicio. C’è energia che riesce ad entrare nel settore dei sentimenti. Lo Scorpione è pronto a vivere un momento molto interessante con una Venere favorevole che può portare a vivere delle emozioni veramente molto intriganti. Attenzione però perché c’è da risolvere una situazione non chiara.

Oroscopo lavoro: Mercurio è interessante per l’Ariete che potrebbe presto trovare delle buone notizie proprio nel campo di maggiore interesse cioè quello professionale. Si è in un momento che potrebbe regalare ottime sorprese, ma serve comunque anche buona applicazione. Il Toro è pronto a vivere una situazione intrigante con un cielo molto importante soprattutto per quanto riguarda le questioni legate ai soldi. Si potrebbe aprire un futuro in grado di regalare ottime soddisfazioni. Il Cancro invece sta vivendo un momento di staticità con situazioni sempre uguali che creano preoccupazione e non di poco tempo. Il Sagittario trova nel segno Marte e Mercurio che sono in grande aspetto per riuscire a risolvere dei problemi che ormai da tempo hanno creato preoccupazione. Con forza e determinazione si potrà riuscire molto presto a voltare pagina.

Oroscopo amore: L’Ariete inizia il weekend con la Luna nel segno che regala grande voglia di fare, potrebbero dunque esserci delle cose da organizzare con voglia e determinazione. Il Cancro è pronto ad accogliere nel segno l’arrivo di una Vergine molto importante e di ottimo auspicio verso il futuro. C’è grande energia che verrà usata soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, visto che sul lavoro le cose sembrano essere sempre le stesse con poche prospettive e un po’ di ripetitività. I Gemelli nel pomeriggio dovranno stare vicino alla persona che si ama per cercare di sostenerla in una situazione non di facilissima lettura. Lo Scorpione è pronto ad accogliere una Venere molto interessante che potrebbe regalare emozioni molto interessanti. L’amore diventa molto importante in un momento in cui c’è voglia di costruire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA