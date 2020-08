Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2020/ Scorpione, Acquario, Cancro, Sagittario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele possiamo andare ad analizzare quattro segni per oggi 7 agosto 2020. Lo Scorpione con Venere finalmente favorevole può esprimere delle emozioni di un certo tipo. In questo momento si può ricostruire o risolvere una questione di tipo familiare e l’amore diventa importante. Remissione a livello di conti. Adesso guardate bene cosa è rimasto in banca, da maggio cambiamenti difficili da attuare.

L’Acquario in questi giorni deve fare tante cose ed è molto distratto. Arrivare in ritardo capita. Non fatevi prendere la mano da spese esagerate perché a fine anno arriverà un Saturno che invita a fare le cose giuste e non lasciarsi mai andare. In amore va recuperato un discorso.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Sagittario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro sta per accogliere Venere nel segno e questo è davvero un auspicio di tipo ottimo. Grande energia che si espande nel settore sentimentale e forse per voi è perché il lavoro comporta sempre le solite cose. Innamorarsi significa distrarsi e vivere meglio.

Il Sagittario è pieno di vitalità e di amore e quando però non riesce ad esprimere la sua forza sta giù di corda. Marte e Mercurio in ottimo aspetto riescono a darvi anche quella idea in più per risolvere problemi di lavoro. Agosto e settembre sono mesi più forti rispetto alla primavera o all’estate. Tensioni forti anche nei rapporti collaudati da tempo.

