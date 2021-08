Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 7 agosto 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei un pochino stanco e lo sei anche perché la notte dormi poco. In realtà i grandi cambiamenti che avresti desiderato sono dietro l’angolo e adesso in qualche modo spaventano. Forse sarà meno spaventato chi ha le spalle coperte, qualche soldo da parte, un amore importante. Però, ogni tanto l’Acquario ha bisogno di variare lo stato della propria vita ed ecco perché il motto appropriato è questo: “L’Acquario che è il segno del futuro, ha paura del futuro”, ma in qualche modo ne è attratto. Dal punto di vista fisico questo sabato è un po’ sottotono, quindi attenzione a caviglie, articolazioni, schiena: sono sempre i punti deboli di questo segno. Evita le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Dal 16 Venere è nel segno. Sei il segno della bellezza, il segno che cerca anche le emozioni più belle e le persone più care. C’è però una certa ambiguità: da una parte vuoi fedeltà, amori eterni, matrimoni e dall’altra, essendo segno d’aria, ogni tanto ti rompi le scatole di tutta questa monotonia. Fate scelte giuste. Molto bello questo cielo a livello emotivo: agosto è un mese che può portare emozioni improvvise.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Siete un po’ indecisi. Queste prime due settimane di agosto sembrate battere la fiacca: o dovete riorganizzare tutta la vostra vita, cercare delle nuove opportunità, e in amore non c’è tempo, oppure siete semplicemente confusi. Per voi non c’è cosa peggiore che avere al vostro fianco qualcuno che dice sempre di no, perché siete persone molto attive, fantasiose e non accettate limiti alla vostra progettualità.

Oroscopo Paolo Fox 6-7 agosto 2021/ Leone in recupero, Toro sotto stress

© RIPRODUZIONE RISERVATA