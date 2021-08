Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 7 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La vita cambia. Saturno in opposizione dice che un certo progetto di lavoro è finito e ne sta per iniziare un altro. Ora c’è chi affronta le novità con un briciolo di malinconia per il passato, c’è chi invece è tutto contento perché si libera da un peso, però questa svolta c’è: questo bivio è arrivato e adesso devi semplicemente percorrere la strada che più ti si addice. Ecco perché potresti anche vivere dei rapporti importanti nel lavoro, però con Toro e Capricorno sii prudente”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Vivi ore di recupero di energie. Si può recuperare l’amore? Certo, è importante. Il Sagittario non fa molta differenza fra amore e lavoro: mette passione in entrambi i settori. Quindi, se hai passione da vendere in amore, allora anche nell’ambito del lavoro avrai una bella creatività che si rinnova e si sviluppa grazie a questa forza che cresce dentro di te. È vero però che ogni giorno ce n’è una da superare e ultimamente hai perso la pazienza, anche in famiglia.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo week-end è interessante. Se è nata una storia nel mese di luglio o da circa un mese hai un interesse verso una persona, porta avanti questo interesse. Adesso c’è anche da pensare al lavoro, perché qui abbiamo un cielo molto importante per l’autunno: i liberi professionisti e le persone che vogliono iniziare un nuovo progetto o programma saranno favoriti.



