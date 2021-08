Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 7 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tra agosto e settembre l’amore si risveglia e questo è importante, perché, rispetto agli inizi di luglio, adesso sembri decisamente più passionale, sensuale, sexy. Quando ci sono troppe problematiche da affrontare nel lavoro però, anche l’amore va giù di corda. Oggi sei un po’ stanco”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Se c’è qualcosa che non va in amore, un consiglio: parla entro Ferragosto, poiché dopo Venere sarà contraria e non vuol dire che le cose non vadano bene, ma tu potresti essere più suscettibile e sai di esserlo. Tra l’altro, c’è voglia di casa, di affetti veri e qualcuno sta proprio spendendo per la casa (coppie che vogliono fare qualcosa di bello). Tra l’altro, l’anno prossimo avrai anche Giove favorevole. Per gli innamorati: questo è un periodo importante, preludio di un 2022 che può portare anche un figlio, quindi sei in pieno subbuglio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Devi trovare un po’ di serenità. Non è che l’amore non ci sia, magari sei innamorato di una persona, però quante responsabilità! Se poi con questa persona hai condiviso cose importanti, un figlio, la casa, ora tutto pesa un po’ troppo sulle tue spalle ed ecco perché a livello emotivo avresti bisogno di una piccola spinta, di qualcuno che ti aiuti. Non è un periodo no, però ogni tanto ti senti un po’ troppo solo nel portare avanti i tuoi progetti, le tue idee. Soprattutto tra lunedì e mercoledì ne hai cantate quattro a qualcuno. Comunque, adesso siamo nel week-end, è arrivato il sabato e quindi cerca di dimenticare qualche triste trascorso. In realtà devi fare pace con te stesso e ritrovare un equilibrio interiore che magari, non per colpa tua, ma per eventi legati al fato o semplicemente per questioni che non avevi previsto, è un po’ saltato”.



