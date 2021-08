Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo primo sabato del mese di agosto non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 7 agosto 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: c’è un cielo importante. Tutto quello che riesci ad accumulare, a portare avanti in questo anno è utile per futuro, perché il 2022 avrà qualche risorsa in meno. Quindi, in qualche modo, adesso devi portare avanti delle cose che varranno per due anni. Non fermarti proprio ora, questo è un ottimo oroscopo per cercare l’amore: qualcuno è restio, soprattutto dopo una brutta storia, ma bisogna sempre andare avanti.

Per il Capricorno, questa posizione di Venere e Marte favorevole annuncia proposte. Chi lavora part-time, chi è giovane, a seconda di quello che fa e di dove si trova, può avere delle conferme. Poi, potrebbero non andare bene per i soldi, perché vorresti di più. Il Capricorno è molto ambizioso, a trent’anni si comporta come una persona di cinquanta. Molti dicono che sei più maturo della tua età e forse è vero. Un po’ di ingenuità aiuterebbe in amore, dove comunque Venere e Marte favorevoli annunciano belle emozioni. Questo è un cielo di tutto rispetto, non solo per coloro che vogliono portare avanti un progetto sentimentale, ma anche per quelli che vogliono fare degli incontri. Ovvio, bisogna frequentare i luoghi giusti.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che in questo week-end è forte nelle sue riflessioni. Forse non sei del tutto contento di come stanno andando le cose a livello economico, anche perché magari ci sono delle occasioni o delle proposte, ma non sono alla tua altezza: vorresti qualcosa in più. Spese per la casa. Direi di stare un pochino attento anche a chi amministra i tuoi soldi: qualche conto è da sanare. Amore molto interessante con Venere favorevole, anzi è più potente rispetto a luglio.



