Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Un’altra settimana volge al termine, la domenica è alle porte e così pure le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Che giornata sarà per Ariete, Toro e Gemelli quella di oggi, 7 agosto 2022? L’astrologo ha fornito le sue indicazioni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Ad esempio, mette in evidenza il temperamento dell’Ariete, mentre per il Toro prospetta una giornata migliore. Discorso diverso per i Gemelli, che invece appaiono stanchi e nervosi…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete mai “domo”

Ariete, l’augurio dell’oroscopo Paolo Fox è che tu ti sia svegliato con un bel sorriso. A volte è anche difficile sorridere perché parla sempre di Ariete infervorati, che vogliono cambiare vita, che sono pronti a lottare, ma poi pensa anche a chi sta male: in questo caso la lotta come si esprime? Per esempio cercando di allontanare quello che ha creato il disagio. La cosa che piace all’astrologo dell’Ariete, rafforzato da Giove, è che questo segno non si arrende. Per temperamento non lo fa mai, però agli inizi dell’anno ci sono stati momenti in cui non si muoveva nulla. Con buona pace di tutti quelli che non riescono a stare al tuo passo, è iniziato un grande momento.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Gemelli

Toro, tutto ciò che state facendo adesso è utile per cercare di capire cosa vale per voi. La vostra vita potrebbe essere in qualche modo paragonata a una sorta di guardaroba in cui ci sono: l’amico dismesso, la persona che ha tradito, la persona che non è più utile e bisogna fare spazio a nuove esperienze. Giove sarà nel vostro segno l’anno prossimo e bisogna fargli trovare un bel po’ di spazio per agire. Questa è una giornata migliore rispetto a quella di ieri per l’oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, forse un po’ stanchi e nervosi? La colpa è di questa Luna un po’ strana, avverte l’oroscopo Paolo Fox, ma i Gemelli sanno come fare per tirare su il morale, anche degli altri. Questo periodo fa crescere uno stato di grande interesse per le relazioni e potrebbe esserci anche una bella novità che riguarda un incontro. Veramente importante, soprattutto per chi ha vissuto una crisi, trovare uno spazio per amare. Sensazioni positive con Venere che dal 10 sarà ancora più interessante.

