Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le stelle…

I nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario sono pronti a scoprire il nuovo Oroscopo Paolo Fox. Cosa ha in serbo la giornata di oggi, domenica 7 agosto 2022, per loro? Le indicazioni fornite dall’astrologo su Radio Latte Miele sono chiare, basta solo scoprirle. Ad esempio, la Bilancia sta per superare le tensioni nella sfera sentimentale, mentre lo Scorpione deve stare attento alle finanze. Per quanto riguarda i Sagittario, ci sono scelte in amore da fare…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, nuovi progetti

Bilancia, a breve Venere non sarà più contraria: l’Oroscopo Paolo Fox non dice che le coppie profondamente in crisi rilanceranno il proprio amore, però quelle che hanno vissuto solo qualche piccola tensione potranno superarla. I nodi sono al pettine e sarà importante iniziare qualcosa di nuovo: alleanze, soci e collaboratori da trovare per un nuovo progetto. Con Venere in transito morbido, dall’11, alcune asperità sentimentali saranno meno visibili..

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la domenica…

Scorpione, state solamente attenti alle uscite economiche. Non che siate spendaccioni, anzi di solito siete molto oculati, però questo Marte opposto crea disturbi e forse non siete voi causa di questo scandalo economico, ma le persone attorno: soprattutto chi ha una famiglia lo sa. Guardiamo al futuro con interesse perché scatta un cambiamento netto e, dalla prossima settimana, aumenterà secondo l’Oroscopo Paolo Fox il distacco da persone che ultimamente vi hanno messo alla prova.

Sagittario, i più generosi, i più innamorati e i più fugaci dello zodiaco. Fugaci perché vi piacciono le cose, però poi fuggite per scoprirne altre. Ecco perché chiedo sempre a tutti i Sagittario di fare delle scelte d’amore ponderate perché, se l’amore è fugace, è molto difficile farlo durare. Ogni tanto parlate d’amore in maniera molto intensa e magari vi lasciate coinvolgere dalla passione, poi altrettanto facilmente vi disamorate oppure non sentite più quell’eccitazione dentro. Questo è un po’ un problema, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Venere, tra pochi giorni, rischiarerà il cuore dei single.

