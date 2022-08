Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2022/ La domenica di Cancro, Leone, Vergine

Una domenica speciale o piena di insidie per Cancro, Leone e Vergine? A fare chiarezza sulla giornata di oggi, domenica 7 agosto 2022, l’oroscopo Paolo Fox. Le indicazioni sono arrivate puntualmente nell’appuntamento di Radio Latte Miele, quindi con le previsioni dell’astrologo si può far definitiva chiarezza. Ad esempio, c’è tanto stress da smaltire per chi è nato sotto il segno del Cancro, invece il Leone potrebbe lasciarsi andare nella sfera sentimentale. La Vergine ha a che fare con tante idee nella testa…

Oroscopo Paolo Fox: un rifugio per il Cancro

Cancro, forse siete un po’ sottoposti a stress, per le solite questioni di lavoro. La natura del vostro segno è abbastanza tradizionalista e l’Oroscopo Paolo Fox l’ha verificato sul campo: son più di quarant’anni che l’astrologo fa oroscopi e che osserva le persone che lo circondano. Credetegli: sono rarissimi i Cancro che non si sono sposati o non hanno prima o poi accettato una convivenza, anche quelli che a vent’anni dicevano “io non mi sposerò mai, non ho bisogno di nessuno”, perché poi alla fine questo è un segno che vuole avere un punto di riferimento, un nido in cui rifugiarsi, se qualcosa non va. Questo è un momento importante per cercare questo rifugio, dopo un po’ di fluttuazioni che hanno riguardato anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, cosa dicono le Stelle

Leone, Luna favorevole, Giove interessante: più impulsivi di così, più belli di così, più folli di così non si può per l’Oroscopo Paolo Fox! Con il Sole attivo è davvero molto bello lasciarsi andare a qualche follia d’amore: queste follie saranno ancora più interessanti perché, tra pochi giorni, Venere entrerà nel vostro segno zodiacale. Diceva Oscar Wilde: “Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai” e, aggiungo io, soprattutto quelle d’amore.

Vergine, il fatto che transiti Mercurio nel segno, fa pensare all’Oroscopo Paolo Fox che in questo periodo abbiate tante idee per la testa e poi anche, volendovi ritirare, forse non potreste perché ci sono tante cose da chiudere, concludere o accordare entro la fine del mese. Il pianeta della curiosità è Mercurio e voi dovete sempre avere un po’ di curiosità nei confronti della vita. In questo siete simili ai Gemelli, con una grande differenza: i Gemelli affrontano più cose assieme, mentre voi una alla volta. Questo è il motivo per cui siete anche molto affidabili agli occhi degli altri.

