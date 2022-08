Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 agosto 2022/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox è pronto a fornire le risposte di cui hanno bisogno Capricorno, Acquario e Pesci. I nati sotto questi segni, così come del resto gli altri, sono a caccia di indicazioni per la giornata di oggi, domenica 7 agosto 2022. Ma possono contare sulle previsioni rese di consueto dall’astrologo su Radio Latte Miele. Turbolenze in amore per i Capricorno, anche perché hanno delle questioni da risolvere. Invece si affronta il tema libertà con gli Acquario. Confusione infine per i Pesci, la cui domenica sarà un po’ fiacca…

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, incomprensioni…

Capricorno, l’amore non è che sia fermo: sei tu che hai altre questioni da risolvere secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Quindi è probabile che ci sia una sorta di distacco psicologico o fisico che poi, dalla prossima settimana, passerà. Distacco emotivo? Forse, ma l’astrologo non crede che tu abbia preso una strada diversa rispetto a quella che seguiva la persona che ami. Più che altro adesso ci sono orientamenti nuovi e forse progetti che ti riguardano che non vengono capiti dalla persona che sta al tuo fianco. Se sei single, naturalmente questo non vale, ma devi cercare una mediazione: in amore ultimamente non ti va bene nulla oppure non ti piace nessuno.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Acquario e Pesci

L’Acquario ora si sente più libero: libero anche di dire stop e lo dirà facilmente con Venere opposta dalla prossima settimana, soprattutto se alcuni amori annoiano. Questo vale anche per il lavoro: vuoi divertirti, vuoi fare delle cose in più, trovare una nuova via per coordinare la tua creatività. Devi dedicare a te stesso più tempo, come rispolverare un hobby, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. Quelli che hanno più di cinquant’anni si ritrovano in una sorta di revival e cercheranno di ripetere quello che facevano da giovanissimi: chi cercherà una moto, una bicicletta, chi ascolterà musica che ascoltava tanti anni prima. L’Acquario è il segno del futuro, ma in questo momento è attratto di una sorta di “amarcord”.

Pesci, è una giornata un po’ confusa e ci saranno molti di voi che vorranno starsene un po’ per conto proprio. Serata un po’ fiacca. Adesso bisognerebbe trovare anche la forza di rilanciare una coppia, soprattutto se dall’estate dell’anno scorso ha avuto qualche problema. Ci sono delle persone che vorranno iniziare una storia d’amore: con il segno del Cancro, dello Scorpione e del Capricorno le emozioni più intense. No agli stati d’animo burrascosi che però ogni tanto albergano nella tua vita. Per esempio oggi, per l’Oroscopo Paolo Fox questa Luna potrebbe ogni tanto creare delle défaillance: tu vai avanti e ricorda che il riscatto migliore è portare avanti le cose che ti fanno sentire più vivo nel sociale. Non pensare al giudizio degli altri: pensa a sviluppare il tuo istinto che ti porterà lontano.











