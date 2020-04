Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2020/ Gemelli e Pesci segni vincenti

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2020: i segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che possono essere considerati vincenti per la giornata di oggi, 7 aprile 2020. Gemelli: grazie ai social network si possono incontrare persone anche carine. Alcuni però scavano nel loro passato e magari ripescheranno una storia finita tempo fa. In questo momento in amore serve sicuramente perseveranza e anche un po’ di serietà rispetto a quanto accaduto in passato. Le esperienze di questo periodo hanno di sicuro rafforzato, e non di poco, il valore della famiglia. Capricorno: si devono esplorare nuove situazioni per cercare di avere nuovi stimoli. Per definire qualcosa di importante sul lavoro si dovrà aspettare maggio o anche peggio giugno. A livello sociale è ovviamente cambiato qualcosa, ma c’è la forza per riuscire e per raggiungere i propri obiettivi. Pesci: i sentimenti vanno analizzati ed esplorati con prudenza. Non ci si deve lamentare di non vivere una storia d’amore in questo periodo. Dal giorno 11 di questo mese potrebbero arrivare delle novità intriganti. Il momento è molto particolare soprattutto per le questioni pratiche.

Segni in crescita, oroscopo Paolo Fox

Giriamo pagina ora per l’oroscopo di Paolo Fox ed ecco i segni in crescita. Cancro: Saturno è pronto a togliersi dall’opposizione e questo potrebbe portare a rialzare la testa anche se ci vorrà un po’ di tempo oltre che ovviamente di pazienza. Tra aprile e maggio si potrebbe decidere di dire basta di fronte a dei progetti che sono stati intrapresi da tempo ma che non convincono o che non sono più all’altezza delle proprie aspettative. Bilancia: si lavora per programmare qualcosa verso l’estate, al momento si è bloccati in casa per i motivi che già sappiamo ma si può riflettere su quello che si potrà fare in futuro. E’ un periodo interessante però per porre delle basi anche magari in amore con qualche conoscenza interessante tramite i social network. Acquario: alcuni vivono questo momento con grande pressione sulle spalle, stanno male con sé stessi. Si vuole essere sempre liberi di dire quello che si vuole, ma non è sempre facile farlo. C’è ribellione dentro e questo scatena polemica, l’ultima cosa che servirebbe in questo periodo.



