Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2020/ Vergine al top, Ariete, Cancro e Toro in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top di oggi, 7 aprile 2020, seguendo quanto raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Nonostante una Luna opposta l’Ariete in questo momento è forte e speranzosa anche se con qualche ostacolo da superare. Il segno è nervoso, ma ha tanta forza e voglia di raggiungere quello che può portare a stare bene. La Vergine ha un 2020 importante nonostante l’emergenza abbia frenato la vita di tutti per un po’ di tempo. C’è spazio per i sentimenti. Chi ha una storia può coltivarla in questo periodo, mentre chi è single può utilizzare i social per conoscere una persona interessante. Il Capricorno può recuperare anche se per qualcuno piove sul bagnato. C’è forza e determinazione per raggiungere i propri risultati anche se si può programmare e progettare solo a lunga durata visto che al momento tutti sono fermi.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto detto da Paolo Fox nell’oroscopo. Il Toro si trova a vivere un ritardo non facile da gestire con Saturno che fa capire che i motivi sono legati o ai soldi oppure a qualcosa di personale. L’Ariete se vive un progetto importante e lo trova bloccato può comunque esplorarlo con forza e determinazione. C’è grande voglia di andare avanti grazie alla forza che caratterizza questo periodo, nonostante la Luna opposta metta degli ostacoli sulla strada. Il Cancro deve riflettere in questi due mesi, aprile e maggio, sulla propria posizione. Forse è il caso di gestire tutto con attenzione ma nonostante questo si deve arrivare anche a capire che a volte tendere la mano in richiesta di aiuto non rappresenta di certo una colpa. I rapporti ambigui che vivono i Pesci potrebbero portare a qualche incomprensione dal punto di vista professionale. Forse è il caso di evitare nervosismi con le persone con le quali si collabora.

AMORE – Chiudiamo con l’amore lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro deve fare attenzione in amore perché le cose in questo periodo si possono complicare. I Gemelli invece possono optare sui social network per arrivare a conoscere qualcuno di carino. Non è escluso però che si possa tornare a riascoltare qualcuno che magari si frequentava tempo addietro. Il Leone può trovare difficile essere tranquillo in questo periodo, ma se si vogliono evitare litigi con il partner forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità evitando scontri frontali con le persone alle quali si vuole bene. Per i Pesci se ci si trova di fronte a un legame di lunga data bisogna fare molta attenzione. Forse è il caso di capire che se ci si trova a voltare pagina rapidamente conoscendo una nuova persona ci sono dei rischi, d’altronde chi lascia il vecchio per il nuovo sa cosa lascia ma non sa cosa trova.



