Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

L’oroscopo Paolo Fox si concentra sui segni di fuoco: ecco cosa aspettarsi per Ariete, Leone e Sagittario nella giornata di mercoledì 7 aprile 2021 per le previsioni dell’astrologo su Radio Latte e Miele.

Ariete e Leone: cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox

Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’Oroscopo Paolo Fox questa settimana sembra aiutare a guardare al futuro con rinnovato ottimismo, fornendo spunti interessanti per un recupero dalle tensioni vissute negli ultimi tempi. Chi ha inaugurato un nuovo progetto di recente potrà contare su una situazione astrologica molto favorevole, che regalerà grandi soddisfazioni soprattutto durante le giornate di questo fine settimana.

Per quanto riguarda il Leone queste giornate invitano ad allontanarsi dalle situazioni che negli ultimi mesi potrebbero aver dato vita a situazioni spiacevoli, scegliendo in maniera più selettiva le proprie compagnie. Venere in buon aspetto sembra favorire i sentimenti, offrendo nuove buone opportunità, ma attenzione a non concedere troppo.



Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Sagittario

Infine le previsioni sui segni di fuoco si chiudono con il Sagittario. La presenza di numerosi pianeti in aspetto favorevole sembra preannunciare un interessante recupero che permetterà di ritrovare la vitalità che da sempre contraddistingue i nati sotto questo segno.

