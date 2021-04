Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

Su Radio Latte e Miele l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 7 aprile 2021 ha offerto le sue previsioni anche per i segni di acqua: vediamo dunque che giornata potrà essere per i nati sotto i segni del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci.

Cancro e Scorpione: l’Oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Cancro sottolinea come la metà di questo mese potrebbe portare degli importanti miglioramenti capaci di regalare nuove certezze anche in ambito lavorativo. I tormenti vissuti nell’ultima parte di Marzo sembrano aver lasciato spazio ad una maggior serenità, anche se qualcuno potrebbe avvertire poco sostegno da parte del partner. Attenzione a non scaricare sui sentimenti le tensioni di queste giornate.

E lo Scorpione, invece? La scorsa settimana sembrerebbe aver portato qualche tensione che potrebbe riemergere nel corso di questo mercoledì. Una situazione lavorativa un po’ complicata potrebbe creare un po’ di disagio spingendo qualcuno ad assumere atteggiamenti aggressivi: attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Infine tocca ai Pesci. La giornata di oggi sembra risentire ancora di qualche piccolo turbamento legato alle situazioni passate, ma attenzione a non riversare sugli altri queste tensioni. Anche i rapporti sentimentali potrebbero dover riscoprire alcune emozioni.

