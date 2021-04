Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox riserva le sue previsioni per questo mercoledì 7 aprile anche ai segni dei Gemelli, della Bilancia o dell’Acquario, ovvero i segni di aria, secondo quanto raccontato dall’astrologo nella sua consueta rubrica su Radio Latte e Miele.

Gemelli e Bilancia, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

I Gemelli secondo l’oroscopo di Paolo Fox devono tenere presente che la creatività che potrebbe crescere nel corso di queste giornate potrebbe aiutare a ritrovare la voglia di vivere i sentimenti con maggior trasporto, favorendo le emozioni. Giove e Saturno favorevoli potrebbero garantire delle belle opportunità, ma è necessario trovare il coraggio per mettersi in gioco. Anche sul piano lavorativo potrebbero nascere delle belle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Per la Bilancia, i cambiamenti che potrebbero nascere nel corso di queste settimane sembrano regalare una grande eccitazione ma anche qualche timore. Questo anno porterà delle belle opportunità, per questo sarebbe bene riuscire a mettere da parte le preoccupazioni cercando di cogliere tutte le occasioni che potrebbero presentarsi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox, la giornata dell’Acquario

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, queste giornate sembrano regalare una gran voglia di mettersi in gioco, riscoprendo rapporti e sentimenti che potrebbero essere stati messi in secondo piano da alcune questioni pratiche. Attenzione a non trascurare troppo la sfera economica.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, Oroscopo oggi 6 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA