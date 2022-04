Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 7 aprile 2022 torna protagonista nella sua rubrica dedicata su Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di questi segni? Lavoro, amore e salute quali sono i segni al top?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: state avvertendo un po’ di preoccupazione, attenzione a non fare tutto troppo di fretta. Rilassatevi un attimo e soprattutto accettate l’aiuto degli altri anche se gli stimoli sono tanti. In questo fine settimana avrete modo di riprendere in mano le redini della vostra quotidianità.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. È importante che abbiate già portato a termine progetti importanti in vista dei cambiamenti in arrivo. Ora le idee sono chiare e rispetto ad inizio anno avete invertito la tendenza negativa dei mesi precedenti. Attenzione alle decisioni e l’amore è favorito.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Gemelli Saturno è forte e qualche premio può arrivare ma l’insoddisfazione regna nella vostra quotidianità. Quando siete poco sereni manca la voglia di intrecciare rapporti importanti, cercate però di non discutere per motivi banali con il partner.

