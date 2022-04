Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Torna anche oggi l’oroscopo Paolo Fox per il 7 aprile 2022 con le sue previsioni dell’imperdibile appuntamento su Radio Latte e Miele con il noto astrologo. Analizzeremo ora la giornata per i segni Pesci, Scorpione e Cancro sotto l’aspetto del lavoro, amore e salute. Cosa prevedono le stelle per oggi? Non resta che ascoltare le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione Giove e Venere in transito indicano maggiore propensione in ambito sentimentale, attenzione a non affezionarvi troppo anche se siete comunque in grado di lasciarvi scivolare la negatività di dosso. Il fine settimana può essere interessante soprattutto dal punto di vista professionale.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: quando vivete una crisi profonda difficilmente vi concedete in maniera veloce e diretta. Chi ha rinunciato a qualcosa potrebbe attendere fin troppo e inutilmente, è il caso invece di sfruttare il transito di Venere allontanando i pensieri cupi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Siete in un momento di grande forza alimentato da Venere nel segno. Nell’ultima settimana di aprile con l’incontro di Venere e Giove potrebbero arrivare grandi novità e cambiamenti. Datevi da fare verso questa possibilità allontanando ogni genere di negatività. Non lasciarsi andare in questo momento solo per paura potrebbe essere un vero peccato.

