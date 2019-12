OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 7 dicembre 2019: Gemelli, Acquario, Vergine, Capricorno

Oroscopo di oggi 7 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 dicembre, è andato in scena sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica su LatteMiele, andiamo ad evidenziare quello che è stato raccontato. La Luna nel segno dell’Ariete porta molta tensione con diverse situazioni produttive non facilissime da gestire. Dissonanza della Luna per il Cancro con le stelle che al momento condizionano la vita. Il Toro ha delle stelle molto importanti in vista del futuro, visto che il 2020 sarà un anno importante in grado di chiudere delle ferite. La Vergine si trova molto spesso di fronte a situazioni in cui serve precisione ed è quindi meticoloso e critico. Il Leone è pronto a vivere una grande azione, pronto a vivere un periodo costruttivo in grado di regalare ottime risposte in vista del futuro. L’Acquario vuole provare a divertirsi, cercando di dare voglia alle sue fantasie. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino il suo studio segno per segno, partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha la Luna nel segno e molta tensione, questa volta ci sono le soluzioni produttive con il fine settimana che rappresenta un’ottima occasione per iniziar a incontrare gli incontri con gli amici. Il confronto deve essere sempre sereno. Avere i pianeti dissonanti significa avere molte sfide da affrontare. Anche il segno, considerato tra i coraggiosi, si sente decisamente sotto pressione. Il Toro vince con stelle importanti, comunque il 2020 riesce però a sanare ferite aperte nel passato. L’anno in arrivo è molto pratico e tecnico. Dovrebbero esserci fatti concreti che danno fiducia nel futuro. I Gemelli dal 2 dicembre sentono maggiore energia nell’aria e riescono anche a ricostruire tutto quello che il passato ha bloccato. Il Cancro ha avuto una dissonanza lunare. Le stelle non condizionano la vita. La presenza di pianeti contrari non significa che le cose non funzionano e tuttavia si può pensare che tanti Cancro in questo momento non sono contenti di quello che vivono.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in questo fine settimana è pronto ad una grande azione. Si è pronti a vivere un costruttivo scambio di idee. Le persone che interessano sono però intorno. Si è molto forti e non c’è bisogno di ribadirlo anche perché a furia del voler dimostrare la forza si ottiene il contrario. Se si è soli bisogna guardarsi intorno. Le storie nate a novembre continuano. La Vergine è meticoloso e critico. Soddisfatti al 100% non lo si sarà mai. Ma in questo 2020 si arriva a un 70%. Anche se si è stati più lontani Venere fa riflettere sull’amore e ci si può riavvicinare. La Bilancia è arrabbiata perché capisce che in questi giorni è stata fin troppo buona. Si è un segno altruista ed equilibrato. Se c’è una cosa che si detesta non è il caso. C’è una logica di vita splendida ma nella vita di tutti i giorni non è facile ottenerlo. Saturno dissonante fa capire che ci sono persone che hanno remato contro. Lo Scorpione ha voglia di parlare e mettersi in gioco, l’unica cosa che non si doveva fare è darsi addosso. La maggioranza prima o poi ha problemi a stomaco o testa di origine nervosa. Per l’amore anche se le giornate coinvolgenti saranno alla fine del mese ora ci si potrà dare da fare.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un sabato si, il cielo è importante ma non ci sono aspetti molto positivi né molto negativi. Quando le cose non sono mosse dal pathos però ci si annoia. Se si è avuto problemi tra mercoledì e giovedì si potrà recuperare in amore. Sorprendente risveglio della sessualità domenica. Il Capricorno è in tensione perché i progetti sono tanti, i contrattempi però non si devono abbattere. Attenzione se si ha a che fare con Ariete e Bilancia o con il segno del Cancro. I segni cardinali risentono di una tensione. L’Acquario ha voglia di divertirsi, c’è un animo socievole, si è il segno che si dedica all’amicizia. Ma se c’è un sottofondo saturnino che rende severi sia con sé stessi che con gli altri. A volte si è isolati. La serata regala le emozioni giuste per fare una certa chiarezza. Fascino particolare. I Pesci possono fare di più e se c’è una persona che si ama si può stare anche più vicini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA