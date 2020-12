Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020/ Che giornata sarà? Toro, Ariete, Leone…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Pesci, Toro, Gemelli e Vergine

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Pesci: Dopo un lungo periodo appesantito da dubbi e confusione, la giornata di oggi sembra garantire un po’ di serenità in più. L’energia di questa giornata sarà utile per riuscire a rimettersi in gioco e per recuperare un rapporto che negli ultimi tempi sembra aver affrontato grandi difficoltà. Toro: Il fine settimana sembra aver portato un po’ di agitazione, per concludere una settimana pesante e ricca di contrasti. La giornata di oggi sembra soffrire la lontananza di un Marte poco presente che porta insoddisfazione e stanchezza. Il recupero è dietro l’angolo, ma attenzione a non mettere troppo alla prova alcune relazioni.

Gemelli: Questa settimana potrebbe portare alcune interessanti proposte capaci di contribuire positivamente alla ripresa tanto desiderata, ma bisognerà stare attenti a non lasciarsi ingannare da occasioni troppo allettanti. Vergine: Le influenze dissonanti esercitate dal Sole e da Nettuno potrebbero portare qualche dubbio riguardo ad alcune decisioni da prendere, per questo sarebbe bene aspettare le prossime settimane per compiere passi importanti. Intanto ci si potrà consolare con gli affetti, che in questi giorni sembrano essere particolarmente favoriti.

Bilancia, Cancro, Leone e Ariete che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Bilancia: La confusione degli ultimi tempi potrebbe spingere a cercare nuovi punti di riferimento, creando squilibri all’interno di alcune relazioni. Attenzione a non alimentare conflitti e a non dimostrarsi eccessivamente possessivi nei confronti delle persone circostanti. Cancro: Alcune problematiche legate all’ambiente lavorativo potrebbero rendere queste giornate pesanti, ma una Venere favorevole aiuterà a riscattarsi sul piano sentimentale. Presto arriverà un momento di grande riscatto, per questo sarebbe bene non lasciarsi prendere dallo sconforto.

Leone: Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, la giornata di oggi sembra regalare nuova forza e determinazione per affrontare gli ostacoli potrebbero impedire la realizzazione di un progetto. Giornate utili a riavvicinarsi agli affetti più cari, recuperando i rapporti familiari più trascurati. Ariete: Giove e Saturno continuano ancora ad essere dissonanti e questo potrebbe causare qualche tensione almeno fino alla seconda metà di Dicembre, quando sarà finalmente possibile riuscire ad ambire a qualcosa di più. La giornata di oggi sembra comunque garantire una maggior serenità.

Capricorno, Acquario, Scorpione e Sagittario: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Capricorno: La stanchezza accumulata dalle giornate appena trascorse sembra riflettersi negativamente su queste ore, portando i nati nel segno a dimostrarsi ansiosi ed agitati. Attenzione a non lasciare che questa situazione si rifletta negativamente sulle relazioni. Acquario: La giornata di oggi sembra invitare a mettersi in gioco, cercando di affrontare tutte quelle questioni lavorative rimaste da troppo tempo irrisolte. Buone possibilità per i sentimenti: favorite dichiarazioni e nuovi incontri.

Scorpione: La presenza di una Venere favorevole sembra aiutare le relazioni, regalando confronti costruttivi e un po’ di serenità in più. Questa situazione astrologica sembra aiutare anche la fiducia in se stessi: presto sarà possibile ottenere grandi soddisfazioni. Sagittario: Dopo un lungo periodo ricco di difficoltà, questa giornata sembra presentarsi molto positiva, per questo sarebbe bene cercare di mettere da parte le preoccupazioni e cercare di ritagliarsi un attimo di serenità da sfruttare all’insegna della passione. Relazioni favorite.



