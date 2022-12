Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: pianeti…

Iniziamo la giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Come andrà la giornata? Per l’Ariete a volte ci sono delle idee strane, come se la vita sia ingiusta con questo segno. A volte ci si sente vincitori e altre no, è normale. Per il Toro è un periodo di rinascita con Giove nel segno da maggio: questo pianeta avrà modo ora di mettersi in vista. Per i Gemelli la situazione migliora: se un programma è finito in maniera sbagliata è il momento di andare avanti. Per il Cancro, infine, le relazioni d’amore vanno protette ma a volte questo segno non si sente amato come vorrebbe.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il periodo

Ariete, a volte pensi che la vita sia ingiusta con te e che magari altri abbiano dei benefici che tu non hai. Devi considerare che sei governato da Marte e quindi spesso ti metti in gioco in situazioni molto importanti e in vere e proprie sfide: per questo motivo è normale che ci siano delle giornate in cui ci si sente vincitori e altre no, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, questo è un periodo di rinascita. Giove sarà nel tuo segno da maggio, però prima a marzo arriverà un bel Saturno. Proprio grazie a questo pianeta, Toro avrà modo di mettersi in vista. Da febbraio inizia una fase importante per chi è rimasto troppo tempo fermo e anche per chi si vuole liberare di un peso. Molti Toro, anche in maniera dolorosa, per scelta personale o per destino, hanno tagliato le catene. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, è un momento di forza e successo.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, storia d’amore…

Gemelli, la situazione è migliore. Ognuno ha vissuto una particolare condizione soprattutto agli inizi di dicembre quando le opposizioni planetarie erano importanti. Ora Mercurio non è più opposto e Venere non lo sarà più da sabato: per questo motivo bisogna capire cos’è accaduto. Magari ti è dispiaciuto che un certo progetto o programma sia finito oppure che tu sia uscito male da una certa situazione, ma è il momento di andare avanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, le relazioni d’amore bisogna proteggerle e curarle. Se qualcosa non va con i sentimenti, certe rabbie inespresse possono riversarsi in famiglia. Soprattutto se hai a che fare con Ariete o Capricorno, dovrai essere un po’ attento alle parole, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. A volte sei chiamato a trarre conclusioni e queste potrebbero rivelarti che tu non sei amato come avresti voluto.











