Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Il mercoledì inizia con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue solite previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Per il Leone la condizione astrologica è buona: è importante risolvere un piccolo problema personale e capire cosa si vuole. La Vergine ha una Luna contraria e la stanchezza è molta. Per la Bilancia anche la Luna è favorevole ma in amore è meglio parlare e confrontarsi. Lo Scorpione vive un buon momento nel quale potrebbe ricevere un invito o una comunicazione favorevole. Le stelle parlano di incontri e belle notizie entro la fine della settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: pianeti...

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la situazione

Leone, questa è una condizione astrologica buona per rimetterti in pista. Importante risolvere un piccolo problema personale e soprattutto cercare di capire cosa vuoi dalla vita. Quante polemiche hai dovuto affrontare di recente, ma non per colpa tua: come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, sei un po’ stanco forse a causa di tutta la situazione. Spesso hai detto cose scomode perché ami la verità ma non sempre è stata apprezzata.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 7 dicembre 2022/ Classifica segni: da Pesci a...

Vergine, ci vuole ancora un pizzico di pazienza e poi da sabato avremo una bella Venere, svela l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una Luna contraria. In generale è un periodo che è partito male dalla metà di novembre: sei un po’ sotto pressione e tutto ha creato delle difficoltà. La stanchezza domina la scena e addirittura ci sarà qualcuno che dovrà recuperare molto a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la Luna

Bilancia, hai una bella Luna favorevole che riesce a farti vedere le cose in maniera positiva? In amore dovrebbe esserci un chiarimento: è bene confrontarsi con la persona che ami, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È infatti poco utile mettersi in competizione oppure vivere delle preoccupazioni eccessive: meglio parlarne. A qualcuno verrà voglia di fare piazza pulita di situazioni stagnanti, con i sentimenti e non solo.

Oroscopo domani 6 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Scorpione, in questo periodo puoi ricevere un invito o una comunicazione. Le stelle dicono che entro la fine di questa settimana, potrebbe arrivare anche una bella notizia. Ci sarà un Natale particolare, con tanti pianeti in sestile. Lo Scorpione, che in fondo è un grande romantico e dimostra più forza di quella che non ha, potrebbe lasciarsi andare a una bella emozione, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre potrebbe esserci un grande incontro per i cuori solitari e un risveglio per chi già ama qualcuno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA