Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Come andrà il mercoledì per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario è in recupero e il cambiamento in questo periodo sarà importante. Per il Capricorno è un mese determinante: c’è fatica, anche sul lavoro, ma ci saranno anche i risultati. Inoltre Venere arriverà nel segno da sabato. Per l’Acquario, la giornata è interessante con una bella Luna favorevole. I Pesci stanno abbandonando il nervosismo e ora potrebbero riaprirsi anche all’amore visto che Venere non è più contraria.

Sagittario, il segno è in recupero con una grande volontà. Il Sagittario è propenso al cambiamento: il destino lo porta infatti a variare molto spesso. Questi cambiamenti arriveranno in maggior numero in questo periodo: ci saranno maggiori contatti con l’esterno e molto successo. Novità anche per gli studenti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è un mese importante: stai portando avanti tutto quello che hai in mente con grande determinazione e la vita di ripaga. La fatica c’è e anche l’agitazione nel lavoro ma tu sai fare sempre le cose con molto impegno. Venere arriverà nel tuo segno da sabato e le coppie che si vogliono bene possono contare su un futuro favorevole. Chi non ha l’amore potrà liberarsi di un peso e magari cercarlo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stata una separazione, meglio voltare pagina.

Acquario, giornata interessante, con una bella Luna favorevole. È tempo di risvegliarsi da un periodo di lieve apatia. Probabile che questa apatia abbia portato anche ad una noia d’amore. Se poi questa fosse stata contagiosa per alcun rapporti, allora bisogna risvegliare tutto e mettersi in gioco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 20 dicembre, arriverà anche Giove a darti supporto.

Pesci, piano piano stiamo abbandonando quella fase di disagio e nervosismo. Hai vissuto un settembre pesante, un ottobre dubbioso, un novembre migliore. Da sabato, con Venere non più contraria e andrà meglio con i sentimenti. In amore non abbiamo più le stelle conflittuali della fine di novembre e forse arriverà anche una bella novità. Se hai fatto delle richieste nel passato, potrai essere accontentato. Se qualcosa non va, sarai proprio tu a dire basta e a rimetterti in gioco altrove, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











