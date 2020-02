Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Leone e Pesci al top

Paolo Fox, oroscopo oggi 7 febbraio 2020, I Fatti Vostri: segni al top

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri andiamo a vedere quali sono i segni al top. Leone: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Grande cielo per il Leone, ci sono pochi pianeti che segnano questo periodo che è di transizione. Venere da oggi diventa favorevole. Scorpione: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo fine settimana non è da dedicare il lavoro, si deve cercare un po’ di relax. Si è stati messi alla prova anche dal punto di vista fisico. Sagittario: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Il cielo è bello e invita a darsi da fare. Ci sarà una bella Luna in trigono e Venere torna favorevole. Potrebbe essere stato fissato un appuntamento. Pesci: cinque stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Il segno è in un momento di grande attenzione a relazioni ed emozioni. Venere non è più nel segno, ma non è detto che gli amori non premino.

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi: scopri i segni in crescita

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni in crescita seguendo quanto detto ai microfoni de I Fatti Vostri. Toro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Il segno è protagonista di questo periodo. I segni di Terra dominano la scena, abbiamo le prove reali di questo. Tutti quelli che sono rimasti indietro devono pensare se in amore ci sono state delle novità. Gemelli: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questa Luna in buon aspetto e questa Venere parlano di situazioni maggiormente evidenti. Ci sono da mettere a posto situazioni saltate l’anno scorso, ma il recupero è dietro l’angolo. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. E’ un grande cielo questo. Quando un astrologo coglie nel segno nessuno se ne accorge, quando si sbaglia qualcosa invece tutti a puntare il dito. Si era detto che il segno era tra i più forti e stupisce quest’oroscopo visto che al primo posto a Sanremo c’è Tosca e l’altro giorno Gabbani sempre della Vergine. Amadeus anche è della Vergine. Certo c’è da dire che ognuno ha la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA