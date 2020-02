Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2020/ Sagittario, Scorpione, Ariete, Acquario e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 7 febbraio 2020: Sagittario, Scorpione e Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Sagittario, Capricorno e Ariete per la giornata di oggi, 7 febbraio 2020. Il Sagittario ha fine settimana in netta crescita con Venere favorevole e Luna buona. Ci si sente liberi di amare e ora è il momento di sfruttare le stelle per rendersi più disponibili. Si deve pensare al futuro in modo positivo. Lo Scorpione deve evitare le discussioni. La polemica è quotidiana. Tra venerdì e domenica bisogna farsi scivolare le cose addosso, risolvere i problemi al momenti e non si devono sottovalutare poi incontri importanti. Occasioni per cambiare ci sono ma Urano in opposizione dice che, a partire dalla scorsa primavera, c’è tensione addosso. L’Ariete ha un fine settimana che parla di amori ritrovati e se si vive una storia che non funziona ci si deve sistemare, poi da oggi una piccola sorpresa in questo cielo c’è. L’anno è iniziato in maniera molto faticosa ma le stelle ruotano e ora portano emozioni. Oggi la Venere è entrata nel segno e ci sarà fino al 5 marzo. I sentimenti tornano protagonisti e fanno da collante per problemi di lavoro. Se c’è una bella storia si possono fare cose importanti in primavera o estate.

Paolo Fox, previsioni di oggi per: Acquario, Capricorno e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Acquario, Capricorno e Pesci. L’Acquario ora può fare tutto. Si è molto motivati e quando arriva Saturno nel segno si arrabbierà se le cose non vanno come desidera. Da scordare gli Acquario temperanti. Adesso ci si assume le proprie responsabilità e si diventa nervosi. Il Capricorno deve avere più coraggio, questo febbraio è positivo per il lavoro anche perché se c’è una crisi in azienda si è gli ultimi ad esser toccati. Non è un mese efficiente per l’amore. Chi ha una storia incrinata sarà teso, chi ha una storia stabile sarà lontano dal partner. Attenzione alle parole, forse si è troppo silenti. I Pesci hanno un fine settimana importante, Venere non è nel segno, ricerca di un amore e conferme. Ci sono state storie importanti. Fine settimana utile e momenti di fastidio. Entro aprile o maggio possibilità di ridiscutere un contratto. Non bisogna essere affatto pessimisti. Si vuole stare a contatto con chi vuole bene.

