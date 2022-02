Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox rivolte a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento dedicheremo ampio spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 7 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non sono da escludere novità in amore, ma il cielo non è dei migliori. Alcune novità sul posto di lavoro potrebbero portare nuove responsabilità. Saturno opposto potrebbe portare anche ipotetici blocchi professionali. Date di più in amore, soprattutto se cercate maggiori dimostrazioni”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: cogliete tutte le occasioni che arriveranno dal 14 di febbraio in avanti, grazie al transito ottimo di Mercurio. Siete finalmente pronti alle novità, al cambiamento: la ricerca di stimoli è una costante nel vostro percorso di vita. Il momento è propizio per dare tutti se stessi.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Siete pronti ad andare oltre per comprendere meglio alcune situazioni spigolose. Il nervosismo dovuto ad alcune persone ancora persiste, soprattutto per chi ha anche lavorato nel fine settimana. Cercate di riprendere alcuni discorsi professionali con la giusta serenità. In amore siate pazienti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA