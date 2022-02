Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Se siete alle prese con una storia ormai verso la conclusione, è il momento di prendere una decisione definitiva. Le intuizioni comunque non mancheranno, soprattutto per chi sta progettando uno spostamento o un viaggio. Qualcuno potrebbe già aver cambiato posto, ma occhio a nuove possibilità offerte da Giove in posizione favorevole”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: questo lunedì sarà dinamico, nonostante le opposizioni di Mercurio e Marte. Attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi, soprattutto visto l’arrivo nel segno nei prossimi giorni di Giove e del Sole. Marzo sarà un mese cruciale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Gli ultimi mesi altalenanti sono solo un lontano ricordo, le opportunità del momento sono molteplici, soprattutto in amore. Allontanatevi definitivamente dal passato e concentratevi sulle relazione del presente. Con la giusta forza di volontà riuscirete a dare una svolta alla vostra vita, con un cambio radicale in positivo”.

