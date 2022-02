Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Il primo lunedì del mese non può certo conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: arriva finalmente un cielo positivo, in favore di chi non ha tanti problemi da dirimere. Sono in arrivo novità sia in ambito professionale che sentimentale; in particolare, cercate di essere più ironici e spensierati.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: i pensieri negativi non mancano, così come la determinazione. I motivi di dispiacere devono essere definitivamente eliminati. In ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche discussione verso la fine del mese, in amore invece avrete ancora il supporto di Venere. Se vi mancano attenzioni, cercate di aprirvi al dialogo.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. In questi giorni avete diverse questioni legate alla casa da dirimere, ma arriva in vostro supporto questo lunedì, in cui avrete la Luna nel segno. Anche Marte, Mercurio e Venere saranno presenti nel segno nei prossimi giorni, incrementando le vostre possibilità di successo. Avrete anche un discreto fascino, ottimo per chi vuole cimentarsi in nuovi incontri.

