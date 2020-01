Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2020/ Sagittario grande forza ma Pesci, Acquario, Scorpione…

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020, previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle, ci porta ad analizzare i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Si dovrebbero lasciare tutti i pensieri negativi alle spalle. Facile a dirsi, ma non a farsi. C’è qualche preoccupazione di più in famiglia o nel lavoro, dove da tempo alcune situazioni sono poco chiare. Anche la professione si dovrà spingere in maniera diversa entro primavera, quando arriverà una bella notizia. Si deve recuperare un buon sentimento. Ora si prende tempo senza voglia di dire sì o no, non si rifiutano i progetti. Scorpione: dalla fine di dicembre il fisico ha ceduto e ci si è sentiti stanchi con una questione costata cara. Si deve curare di più l’organismo. Si può scaricare la tensione pensando all’amore. Venere non è proprio dalla parte del segno, però l’ultima parte di gennaio sarà molto importante. E’ una giornata interessante che si può chiudere con un sorriso. Sagittario: Si deve valorizzare al meglio questa grande forza che si ha e che si riesce a dare agli altri. In amore si devono fare delle scelte. Saranno in crisi quelli che hanno una storia in ballo, perché si parla di una tensione forte per le ultime due settimane di questo mese di gennaio. Se c’è una persona contro o la tensione sale si dovrà capire perchè accade ciò.

Capricorno, Acquario e Pesci dall’oroscopo di Paolo Fox

Analizziamo Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 gennaio 2020. Capricorno: avere buone stelle significa ritrovare fiducia. Questo segno è ambizioso e vuole crescere, ritrovarsi e spesso rimane vittima dei suoi stessi desideri. Gli uomini del segno guardano molto al lavoro e si caricano di grandi responsabilità. Alla fine si stancano e anche se non dicono “chi me l’ha fatto fare” ci sarebbe bisogno di riposare. Oggi per esempio sarebbe il caso di allontanare i seccatori o chi crea problemi. Acquario: Venere è nel segno e ci si potrebbe innamorare all’improvviso di una persona conosciuta da poco che intriga per gli occhi, come parla per come si muove. Pesci: nonostante una Luna dissonante oggi c’è una buona forza e nelle prossime 48 ore si possono mettere in discussione appuntamenti che non piacciano più. Ci si deve preparare a qualche ritardo.

