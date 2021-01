Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX 7 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ACQUA

Diamo uno sguardo ai segni d’acqua tratti dall’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

OROSCOPO CANCRO: TENSIONI SENTIMENTALI

Cancro: La presenza di una Venere opposta a partire da venerdì potrebbe indicare l’arrivo di alcune tensioni sul piano sentimentale. Forti della energia ritrovata senza più Saturno opposto, molti potrebbero trovare il coraggio per contestare alcune situazioni, cercando maggior chiarezza all’interno di alcuni rapporti.

SCORPIONE E PESCI: ECCO COSA PREVEDE PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Scorpione: Secondo l’oroscopo Paolo Fox una Venere in aspetto interessante sembra regalare qualcosa in più a queste giornate, permettendo anche di recuperare una certa calma sul piano sentimentale, dopo settimane segnate da notevoli contrasti. Novità interessanti in arrivo, nonostante resti qualche piccola questione economica da sanare.

OROSCOPO PESCI: IMPORTANTI TRASFORMAZIONI

Pesci: Dopo le grandi difficoltà vissute durante il mese di Dicembre in ambito relazionale, queste giornate sembrano aiutare a prendere atto di una importante trasformazione che potrebbe aver riguardato i sentimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA