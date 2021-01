Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 7 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: IMPORTANTI NOVITA’

Gemelli: Grazie all’aspetto che Giove, Mercurio e Saturno andranno a formare, a breve si potrà contare su delle importanti novità capaci di riflettersi positivamente sul futuro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la grande curiosità che contraddistingue i nati sotto questo segno li aiuterà a spingersi verso nuovi progetti.

BILANCIA E ACQUARIO, CHE COSA CI SVELANO SE STELLE CON L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Bilancia: Questa situazione astrologica potrebbe portare qualche contrasto in amore, acuendo le difficoltà delle coppie già in crisi o facendo nascere qualche dubbio. Chi si trova ad avere accanto qualcuno in grado di supportarlo potrebbe vivere grandi emozioni. Novità in arrivo.

ACQUARIO: AGITAZIONE IN VISTA

Acquario: Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci svelano che l’agitazione di queste giornate potrebbe spingere qualcuno a decidere di interrompere alcuni progetti, scegliendo di concentrare le proprie energie su iniziative nuove. Con l’inizio di Febbraio potrebbe presentarsi una importante opportunità utile a cambiare vita.



