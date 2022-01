Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Ariete, Toro, Gemelli: successi e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: puoi contare su Marte favorevole, Venere da marzo è nel segno, quindi piaci e in qualche modo ti fai piacere. A volte è il destino che ci dice “stop! Qui non si passa!” e in quel caso bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ma si cade tutto sommato in piedi. Attenzione a questioni burocratiche e a soldi, soprattutto se hai dimenticato un pagamento oppure se devi protestare per qualcosa che ti è stato tolto.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Cancro, Leone, Vergine: attenzione ai soldi

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Devi iniziare a pensare al futuro in maniera attiva. Il mese del grande rilancio è marzo e adesso questa Venere è vero che è veloce e quello che doveva fare l’ha già fatto, quindi se c’è una crisi d’amore non è che si risolverà oggi, ma è anche vero che in qualche modo ha già creato dei problemi, quindi non bisogna ritornare sui propri passi, ma semplicemente risolverli. Queste stelle riportano alla luce la verità di alcuni legami che non sono chiari e probabilmente in amore ci sono stati dei ripensamenti oppure, come accade al segno del Cancro, le coppie, pur amandosi tantissimo, ora stanno pensando alla casa, ai soldi, al lavoro di uno dei due e quindi quando si hanno troppe preoccupazioni non si riesce a vivere la passione al meglio. Cuori solitari per ora in osservazione prudente, più che a caccia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questa potrebbe essere una giornata un po’ fiacca, come quella di ieri. Non è tanto la situazione astrologica generale a creare problemi, quanto questa Luna che stordisce: stordisce, ma colpisce! Nel senso che potrebbe anche darti quegli stimoli giusti per chiarire una questione d’amore, per parlare di cose che ti interessano. Domenica giornata molto intrigante per le relazioni. Non ci dimentichiamo che, nel 2022, Saturno protegge il segno dei Gemelli e da maggio anche Giove, quindi maggio e giugno saranno mesi chiave per la tua preparazione e la tua ascesa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA