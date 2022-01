Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tu sei un tipo molto intuitivo. Io dico sempre che Cancro, Scorpione, Pesci, sono segni che in qualche modo posseggono una sorta di veggenza, cioè riescono a capire prima le cose che altri capiscono più tardi. Nel complesso, questo venerdì può aiutare, anche se questa è stata una settimana piuttosto faticosa”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: se in amore ci sono delle nebbie, oppure ami tanto una persona ma ultimamente, proprio con il partner, ti sei chiesto “Che facciamo? Sono un po’ in dubbio per il mio o il tuo lavoro”, allora fermati un attimo a riflettere. In realtà, in questo momento in nati Cancro sono proprio un po’ colpiti da quello che sta accadendo nella vita sentimentale. Se non sei tu ad aver cambiato lavoro potrebbe essere il partner, oppure ci sono state delle spese per la casa, per un ammodernamento. Chiaro che questa Venere un po’ storta rappresenta, per chi non ha il partner, una ricerca che forse in questo periodo non è neanche spinta all’inverosimile.

Qualche buona idea da sviluppare nel futuro c’è.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Una rinascita con Giove nel segno! Ho solo paura che qualcuno si rassegni al passato, ovvero pensi che siccome è stato male, siccome ha avuto tanti problemi, non esisterà più una condizione favorevole. Quelli che hanno una bella storia la proteggono, fra maggio e luglio potranno fare grandi cose, poi questo Giove inizia a proteggere soprattutto i nati di fine febbraio, inizio marzo, ci sarà tutto il tempo per iniziare nuovi progetti. Spero anche che arrivi quel piccolo colpo di fortuna, quel risveglio che molti stanno aspettando e che oggi, con una Luna molto attiva, potrebbe già essere visibile. Buone intuizioni”.



