Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo molto spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 7 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Ariete, Toro, Gemelli: successi e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Io penso che tu sia una persona eccezionale e naturalmente il Leone vuole essere considerato così, d’accordo, però ci sono le prove! Perché il Leone nel 2021, con Saturno opposto, ha fatto delle cose pazzesche. Se a un Leone togli tutto e magari lo fai partire da zero, non ha problemi, perché tanto sa che ce la farà: primo perché è una persona forte e secondo perché ogni nuova sfida è in qualche modo attraente. Tra l’altro, proprio in questi giorni, se hai lavorato a un progetto, si potrà sviluppare. Io penso che tu abbia tante cose da dire e da fare e ricordiamo anche che è vero che Giove sarà super da maggio, ma che i pianeti funzionano anche un po’ prima, quindi non è che improvvisamente da maggio riparte tutto, ma è probabile che già da gennaio-febbraio si metta in modo un ingranaggio che poi ti porterà in vetta più avanti”.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Cancro, Leone, Vergine: attenzione ai soldi

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario, che è un po’ come un fiammifero, come lo agiti un po’ prende fuoco e allora è così bello vederti correre libero, contro chi voleva tenerti chiuso, fermo, al palo e poi, con Marte in transito nel segno, è anche vero che potresti fare qualcosa di più. Gli incontri in questo momento sono importanti. In ogni Sagittario si nasconde un esploratore, esploratore di luoghi, sentimenti. Ecco perché adesso hai deciso persino di cambiare prospettive, di vedere altra gente.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Devi fare tante cose, bisogna organizzarsi! Bisogna fare una sorta di programma di tutto quello che hai in mente, soprattutto se intendi recuperare in tempi brevi quel fermo che c’è stato nel 2020 e nella prima metà del 2021. Non per l’amore, ma per il lavoro, per le iniziative, la seconda parte del 2021 è stata promettente oppure ha aperto delle porte. Per i sentimenti, o un amore è lontano, o tu hai la testa altrove, oppure ancora ti sei impegnato su un progetto che è un po’ difficile da realizzare. Per evitare guai, complicazioni e danni anche in amore, conviene mantenere la calma almeno fino ai primi giorni di marzo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA