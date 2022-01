Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questo primo venerdì dell’anno non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: cari Vergine, con questa Luna un po’ particolare è facile sentirsi piccati, nervosi, infastiditi da qualcuno. Questo transito di Marte insieme alla Luna rappresenta un po’ di stanchezza, ma anche la necessità di mettere in chiaro alcune cose. Siete persone apparentemente molto lineari, con un discreto aplomb, però ricordiamo che quando scappa la pazienza a un Vergine forse è meglio fuggire via. È anche vero che questo è un segno che cerca sempre di portare avanti la propria parola, che in questi giorni però viene contraddetta o magari non viene ascoltata. Ecco perché potresti inalberarti o quantomeno, al contrario, ma sempre con un atteggiamento provocatorio, stare sulla difensiva. In qualche modo oggi un piccolo scontro è previsto.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: per fortuna è un segno ponderato, anche se alcuni si perdono troppo nei dettagli e rallentano, mentre adesso bisogna pensare all’amore. Se c’è qualcosa da spiegare in amore, o magari ci sono state delle perplessità, forse sarebbe meglio muoversi subito, perché le giornate di sabato e domenica vedranno una Luna dissonante, che potrebbe renderti anche un po’ agitato. Lavoro, questioni riguardanti la casa: bisogna decidere tante cose in questo momento: sono i particolari che contano. Il Capricorno, che spesso è un segno molto razionale, o comunque che cerca di mantenere una certa direttiva nella propria vita, ha anche una piccola punta di fatalismo e in questo momento potrebbe, camminando, passeggiando, notare un particolare e pensare che sia un segno del destino.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. È vero che c’è stata questa forza di Urano particolare, e c’è ancora nel tuo cielo, che rappresenta un’interruzione nel lavoro, un cambiamento o magari anche un momento in cui ti sei sentito talmente stanco e agitato che hai dovuto fermarti un attimo. C’è chi ha cambiato ufficio, dall’autunno dell’anno scorso, o magari progetto, programma, ma in questi giorni è molto importante che tu prenda coscienza di quello che stai facendo e recuperi anche sul piano fisico, perché sei stato giù. In ogni modo questa settimana è nata in maniera un po’ pesante.



