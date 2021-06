Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Capricorno, Vergine e Toro chi è fortunato in amore?

Nel consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox non può mancare il focus sui segni di Terra. L’astrologo ne ha parlato puntualmente su Radio Latte Miele, fornendo le previsioni per oggi, lunedì 7 giugno 2021. Dunque, per scoprire cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto i segni di Toro, Vergine e Capricorno non resta che cominciare questo viaggio…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo subito con il Capricorno. L’amore nel mese di giugno è un pochino agitato, perché le persone che hai attorno non seguono le tue direttive. Ti senti un po’ solo a fare delle scelte, a parlare di cose importanti, e questo è un po’ un problema, soprattutto se devi organizzare un lavoro o se serve chiarezza in famiglia. Per motivi di soldi si può discutere, ma quando l’insicurezza prende piede in un rapporto, bisogna essere chiari e soprattutto prudenti. Molto faticoso questo momento, la Luna è in buon aspetto e garantisce estrema lucidità mentale, quindi puoi uscire da situazioni complesse con soddisfazione.

Ora le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la Vergine. Oggi avete le idee più chiare. Ci sono dettagli nelle questioni di lavoro, clausole da chiarire o magari è arrivato un conto da contestare. Dalle piccole alle grandi cose, alcuni Vergine faranno da soli certe valutazioni o chiameranno un esperto, qualcuno che aiuti. Molto importante in questo periodo parlare d’amore in maniera serena dopo un maggio molto confuso.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ora tocca al segno del Toro. Utilizza questo mese per cercare di fare pace in amore e riconciliarti con persone che ti hanno messo in difficoltà in ambito lavorativo. Cura sempre le questioni economiche, perché Saturno è lì in questo periodo, tra l’altro in quadratura con Urano, quindi ci sono dei cambiamenti che costano o devi tappare qualche falla. Il motto è fare meno, fare meglio. Questo vuol dire che non vuoi più caricarti sulle spalle responsabilità che non sono tue, come forse hai fatto in passato aiutando chi non ti ha dimostrato poi tanta riconoscenza. Emozioni in corso.

