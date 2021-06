Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro giornata fortunata?

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox prevedono un approfondimento per quanto riguarda i segni d’Acqua. Cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto il segno di Pesci, Scorpione e Cancro? A chiarirlo le previsioni dell’astrologo, che ne ha parlato nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. E allora cominciamo questo viaggio astrologico…

Massimo Troisi, l'amico Renzo Arbore/ “Nella vita era come nei film, amava cantare”

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i Pesci. Sei un po’ confuso. Questo Mercurio in aspetto contrario dice che nel lavoro non hai quella lucidità necessaria per fare progetti e passi in avanti come avresti desiderato. Se hai subito un tradimento, volta pagina, inutile pensare al passato. Ogni giornata vale la pena di essere vissuta al meglio. Le coppie che hanno avuto dei problemi possono risolverli, questo è il mese dell’amore ritrovato, dei sentimenti appagati e di un equilibrio interiore essenziale per stare bene, altrimenti finiamo per distribuire delusioni. Quindi, cerca di stare meglio, anche se devi sostituire persone che sono stati un riferimento. Forse devi ricostruire una certa integrità interiore e un equilibrio che hai perso strada facendo. Puoi farcela, Giove è nel segno!

Pippo Baudo, 85 anni oggi/ “Un grande traguardo, festeggerò in maniera sobria”

Ora le previsioni per lo Scorpione. Un po’ di stanchezza c’è, è un lunedì con la Luna opposta, ma ci sono tanti segni belli a favore, come Venere e Marte. In qualche modo si può superare un problema. Se avevi dubbi sul lavoro, presto saranno allontanati. Questo Giove in buon aspetto ti dà qualche piccola garanzia rispetto al passato. Un problema per un rinnovo contrattuale potrebbe essere superato, nelle relazioni d’amore, soprattutto occasionali, il cielo è utile.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E finiamo col Cancro. Inizia questa settimana in maniera importante. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sabato e domenica avremo la Luna in questo segno, quindi il prossimo weekend sarà bello. Tra l’altro avremo anche Giove e Venere importanti, quindi cerca di organizzare le giornate da venerdì a domenica, perché potrebbero essere davvero intriganti, sia che tu abbia una storia o che la stia cercando. Può capitare all’improvviso di emozionarti o di rinnovare l’amore, perché i Cancro innamorati a giugno ribadiranno di avere al proprio fianco il partner giusto.

Kledi Kadiu balla con i cani galgos, i levrieri spagnoli/ “Sono torturati e uccisi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA