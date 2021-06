Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia, Gemelli…

Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i segni d’Aria? L’astrologo più famoso d’Italia non ha saltato il consueto appuntamento su Radio Latte Miele, quindi ha spiegato cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, lunedì 7 giugno 2021. E allora scopriamo subito le sue indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e della Bilancia cosa aspettarsi oggi?

Non è una giornata luminosa per l’Acquario. Sei stanco, forse hai dormito male. Questa giornata è un po’ sotto pressione o magari devi recuperare perché ti sei stancato tanto. In amore ci sono nuovi orizzonti. Quanti hanno deciso di cambiare vita? Forse dipende anche da quello che abbiamo vissuto nel 2020, perché l’Acquario ha capito che ci sono valori importanti nella vita, che non si può vivere solo per il lavoro o il denaro, quindi oggi ti senti pronto anche a fare cose che hai sempre rimandato ma ora diventano importanti. Cerca di riflettere bene perché dal punto di vista economico ci vuole probabilmente più protezione.

Ora le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia. Deve sfruttare questi giorni per portare avanti un progetto che conta, tra l’altro dall’11 non avrete più Marte contrario. Ma in amore c’è una piccola guerra, sono piccole battaglie, dipende poi dalla persona che è al tuo fianco. Nelle storie già amareggiate da lunghe discussioni potrebbero esserci ulteriori tensioni, perché questo è un cielo conflittuale. Forse il partner è lontano e quindi dovete superare un problema di lavoro. Capiterà di non essere d’accordo con quello che vuole fare il partner, ci vuole un po’ di pazienza. Visto che sei il re della diplomazia, dovresti rispolverarla in questo periodo.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere il quadro i Gemelli. Questa nuova settimana è interessante, Mercurio è in transito nel segno. C’è un piccolo turbamento che riguarda il lavoro. I giovani sono alla ricerca di qualcosa, possono trovare un elemento di forza in questo cielo, magari anche con una collaborazione part time o praticantato. Chi ha un’attività certa deve fare un cambiamento, quindi state pensando a cosa fare in autunno. Ma c’è qualche piccolo disagio, perché ancora non sono state messe a fuoco tante situazioni, mancano i dettagli. Ora cercherai qualche delucidazione. Ricordiamo che le giornate del 9 e del 10 saranno interessanti da questo punto di vista perché Sole e Luna spazieranno nel segno zodiacale.



