Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Previsioni Sagittario, Leone, Ariete…

Tra i segni su cui ci focalizziamo attraverso l’oroscopo di Paolo Fox ci sono quelli di Fuoco. L’astrologo ha fornito le sue previsioni per la giornata di oggi, lunedì 7 giugno 2021, nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Dunque, coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario non devono fare altro che proseguire con la lettura per scoprire cosa devono aspettarsi per la giornata odierna…

Cominciamo con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che riguardano il Sagittario. In questo momento è più forte. Quante tensioni ci sono state a maggio, forse hai litigato con una persona o hai abbandonato qualcuno. Ma dipende sempre da chi sta al tuo fianco. Si può sempre fare pace in un periodo critico, ma se questo non è possibile vai oltre. Giugno e luglio sono mesi di rinascita, da venerdì riconoscerai un sentimento o l’amore, potresti anche divertiti con una persona conosciuta da poco.

Ora tocca al Leone. Ha bisogno di una rivincita nell’ambito del lavoro, ma per lavorare bene e fare le cose bene bisogna essere in forma. Ma in tanti non lo sono, forse perché avete cominciato dei lavori pesanti. Il fisico è provato, allora cercate oggi di non metterlo ulteriormente sotto stress. Questo è un giorno con un po’ di tensione, recupero da mercoledì.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo con l’Ariete. Questa giornata di lunedì vede un Ariete eccitato e abbastanza confuso, perché in questi giorni ci sono tante cose da organizzare. Tu hai deciso che giugno deve essere il mese della liberazione e della forza, quello in cui rimetterti in piedi. Naturalmente bisogna capire come stai, avete avuto fastidi fisici, quindi dovete recuperare. Una bella forza in più arriverà da venerdì 11 con Marte in aspetto buono, ma queste giornate sono abbastanza reattive.

