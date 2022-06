Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di martedì 7 giugno 2022.

Ariete, che martedì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Questa situazione astrologica ti trova ancora pieno di iniziative e certamente pronto alle svolte. Ogni tanto l’Ariete si può anche ritrovare un po’ spiazzato, perché sono talmente tanti gli stimoli del periodo, che non è facile tener testa a tutto. L’amore in questo momento è il tema dominante e i single possono vivere delle belle emozioni. Questo è un cielo che, come ravvisa l’Oroscopo Paolo Fox grazie anche a una posizione di Marte stimolante, insieme a Giove, produce un aumento della sensualità, ovviamente utile nelle questioni a sfondo amoroso.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Toro e Gemelli?

Toro: Venere sarà con voi fino al 23 di giugno, avvisa l’Oroscopo Paolo Fox, quindi abbiamo tutto il tempo per risanare una partita sentimentale, per cercare di fare pace con qualcuno che è stato un po’ insolente con voi, per riacquisire delle proprietà. Venere rappresenta anche il modo in cui ci si pone nei confronti degli altri: puoi salvare una situazione all’improvviso o tornare ad essere importante come prima. Novità in vista che dovranno però essere accolte col giusto spirito per essere sfruttate nel migliore dei modi.

Gemelli: Questa è una giornata che ogni tanto può anche rendere faticoso conversare e parlare con gli altri. Questo perché tu accetti solo standard di qualità altissimi, anche in amore, A proposito, il 23 arriverà Venere nel tuo segno: fatti trovare preparato, perché questo è un periodo in cui puoi vincere una grande sfida in amore o magari fare un incontro speciale. Oggi un po’ di stanchezza si farà sentire in serata, l’Oroscopo Paolo Fox invita a restare tranquilli quando il fisico lo richiede per accorciare i tempi di recupero e ripartire di slancio.

