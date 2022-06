Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Cancro, Leone, Vergine: le previsioni

Per la giornata di martedì 7 giugno 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro

Cancro: I nati sotto il segno del Cancro devono lottare contro Giove, Marte, ovvero pianeti che non rappresentano una situazione di grave disagio, ma certamente la necessità di fermarsi un attimo, ragionare sul da farsi, trovare delle soluzioni, se nel passato ci sono stai dei problemi o magari si è abbandonato un percorso a favore di qualcos’altro. Questa situazione astrologica aiuta un po’, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox ma se c’è qualcosa da chiarire parla entro il giorno 8, i tempi non potranno essere allungati all’infinito.

La giornata di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Mai come in questo momento le stelle sembrano parteggiare per te e, a parte il solito Saturno opposto, che rappresenta conti in sospeso da un po’ di tempo o necessità di mettere a posto questioni legali, Giove e Marte producono un effetto clamoroso nella tua vita. Forse, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, hai già colto un ‘occasione per farti valere, forse hai già fatto una scelta che ti pone protagonista e le prossime settimane saranno ancora più interessanti, per te. Dal 13 avremo anche l’assistenza di Mercurio che rappresenta novità, chiamate, opportunità. L’amore in questi giorni è un po’ messo da parte, ma soltanto perché hai tante cose da fare.

Vergine: Con la Luna nel segno si ragiona meglio e soprattutto questo è un momento in cui puoi affrontare questioni importanti e future, perché l’autunno sarà un nodo cruciale per tutta la questione che ti compete. È talmente forte la pressione dei pianeti che ti sembrerà più facile trovare il coraggio per dire cose che non avresti mai detto. Venere aiuta anche l’amore, bisogna avere l’atteggiamento giusto ma l’Oroscopo Paolo Fox sottolinea come un momento favorevole possa disporre meglio anche riguardo le questioni sentimentali.

