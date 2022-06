Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Chi al top tra Capricorno, Acquario e Pesci?

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo martedì 7 giugno 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende il Capricorno secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: Quello che stai facendo adesso non ti soddisfa o non vuoi più farlo, ma non sai neanche tu come andrà a finire in autunno. Il fatto di non avere le idee chiare, evidenzia l’Oroscopo Paolo Fox, e soprattutto che gli altri non ti aiutino ad averle, ti rende un po’ ostile e nervoso. Anche le coppie che sono state in crisi o hanno vissuto una separazione dovrebbero trovare un accordo, in questo momento. Qualsiasi cosa tu abbia intenzione di fare, falla entro il giorno 8, perché il 9 e il 10 sono giornate un po’ più critiche. In amore ci vuole tanta pazienza, ma ora tu sei molto più solidale e positivo.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Acquario: È iniziato il periodo in cui, se vuoi, puoi cambiare vita! Se ci sono da fare dei cambiamenti personali, lavorativi, se devi affrontare un viaggio, questo è un bellissimo cielo per te e per gli altri. Dal 13, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, Mercurio inizia un transito bello, per cui, già dalla prossima settimana, non solo avrai le idee più chiare, ma attorno le persone migliori. Chi decide di sposarsi, convivere o allargare la famiglia avrà di più. C’è più il desiderio di parlare e confrontarsi ed è l’effetto di questo cielo che ogni tanto dà delle piccole preoccupazioni che saranno sconfitte. L’unico neo: una Venere contraria che però il 23 tornerà attiva e, se un rapporto è spento o annoiato, bisogna ritrovare un po’ di serenità.

Pesci: La libertà si conquista! A volte anche rinunciando a qualcosa che sembrava importante e che poi abbiamo scoperto che non lo era. Mi riferisco in particolare a coloro che hanno vissuto una separazione o una crisi e adesso si ritrovano ad avere attorno persone diverse dalla fine dell’anno scorso/inizio anno. Se stai portando avanti un progetto da tempo, le cose saranno più facili da gestire. Oggi l’unica cosa che noto è questa opposizione della Luna: l’Oroscopo Paolo Fox pensa si tratti di un momento di stress, di stanchezza o magari, semplicemente, alle troppe cose che hai fatto di recente. Tu sei armato di tanta passione e buona volontà, però poi a volte ti trovi ad avere a che fare con persone che non collaborano e ti tengono un po’ col fiato in sospeso. Per 48 ore evita di prestare il fianco a situazioni e persone che possono crearti difficoltà. Se poi ci sono dubbi in amore, sarà meglio risolverli al più presto. Chi ha una storia finita male o chi ha ancora una diatriba aperta con un ex dovrà risolvere i problemi almeno entro il 23.

