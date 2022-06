Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 7 giugno 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sulla Bilancia

Bilancia: È un momento in cui bisogna dare spazio a una bella iniziativa. L’Oroscopo Paolo Fox comprende che gli ultimi due mesi abbiano buttato un po’ giù il morale, perché ci sono stati dei problemi, non sei stato così contento di come sono andate le cose e forse hai avuto anche un blocco personale o fisico. Guardiamo le cose importanti: avere Giove e Marte in opposizione significa “battaglia in corso” che tu però puoi cercare di risolvere, cercando di smussare qualche spigolo del tuo carattere. Giove contrario può chiaramente cerare delle difficoltà, come spese maggiori, tanta fatica e paura di non farcela. Quest’ultima va assolutamente parcheggiata.

Oroscopo Branko oggi 7 giugno 2022/ Previsioni 12 segni: Ariete, Toro, Gemelli...

Martedì 7 giugno, la giornata di Scorpione e Sagittario secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Sabato 11 e domenica 12 la Luna sarà nel tuo segno zodiacale e questo è un elemento di frza. Se i dubbi aumentano, confrontati con chi può darti delle soluzioni. Chi si è sposato da poco deve evitare discussioni sulle singole responsabilità, chi ha un’esperienza negativa in amore, ora con Venere opposta, c’è tanta critica attorno a te e dentro di te, deve cercare di andare oltre. L’Oroscopo Paolo Fox in ogni caso ricorda che non bastano la fantasie e forse l’amore potrà essere vissuto meglio dal 23.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Cancro, Leone, Vergine: le previsioni

Sagittario: Giove e Marte spingono all’azione: nuovi progetti, nuovi programmi che possono farti davvero prendere il volo. Il tuo desiderio è quello di andare a fare delle cose che prima non avevi fatto, perché sei un esploratore, nei sentimenti e nel lavoro. Giove continua a essere positivo e lo sarà a lungo, quindi nuove idee possono decollare adesso o dall’autunno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox si tratta di un mese nel complesso molto importante con qualche opposizione planetaria che però metterà nei guai o in imbarazzo chi ha due storie e deve fare una scelta.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA