Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2020/ Acquario, Leone, Vergine, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2020: Acquario e Leone

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario è elettrico e regala scosse, non arrabbiatevi con l’Acquario. Questo che state vivendo è un momento di trasformazione. Scelta drastica.

Il Leone ha una grande energia che prima era compressa. Se non avete una famiglia pensate al lavoro. Volevate continuare un lavoro e ora non per colpa vostra ci sono difficoltà, però voi non cercate aiuto, dovete prendervi meno sul serio. Siete sicuri ma ora non dovete fare altro che prendervi sul serio. Prima di fare richieste pensate.

Oroscopo: Vergine e Sagittario cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine non è molto serena nelle collaborazioni e nell’amore. L’uomo Vergine non si accorge di essere gelido. La donna Vergine è molto più sensibile, voi date spazio alle occasioni di lavoro e per i sentimenti l’oroscopo migliora in agosto.

Il Sagittario è un segno forte e si sente attratto da persone forti ed energiche. Volete una guida ma la accettate solo a metà. Siete in una condizione di poca elaborazione di progetti. Come altri segni avete vissuto in modo conflittuale la fase di lockdown.



© RIPRODUZIONE RISERVATA