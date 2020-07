Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia su LatteMiele, ecco i segni al top di oggi 7 luglio 2020. Il Leone si risveglia con una grande energia che finalmente si libera dopo essere stata a lungo compressa. Se non si ha una famiglia in questo momento si pensa al lavoro e si cerca di fare un salto di qualità verso il futuro. Nonostante la giornata sia intensa per l’Ariete il segno è in grado di arrivare a vivere delle emozioni importanti. Non ci si accontenta però di stare sempre a guardare, anzi molto spesso si vuole scendere in campo per agire e raggiungere i propri obiettivi, forse questa è la giornata giusta per fare un salto di qualità. Il Sagittario è un segno molto forte e presto potrebbe dare una scossa al suo momento cercando una persona guida che però si seguirà solo a metà.

Oroscopo lavoro: L’Ariete è in un momento in cui forse ci si sarebbe dovuti fermare. La giornata intensa può portare a dover prendere delle scelte anche se a velocità sopra la normalità. Il Toro si arrabbia in questo momento perché qualcosa a livello professionale non va. Chi sta cercando una risposta entro settembre potrebbe ritrovarsi a riceverla entro settembre, ma si dovrà comunque aspettare. I Gemelli hanno voglia di rimettersi in gioco e potrebbe decidere di cambiare passo magari verso un’altra città. Il Leone può concentrarsi sul lavoro in questo momento soprattutto chi tra questi non ha una famiglia. Sicuramente c’è la possibilità di togliersi delle soddisfazioni, ma bisogna comunque essere in grado di fare dei risultati. Il Capricorno in questo momento deve aspettare, sì perché in questo momento serve tempo per raggiungere tutto.

Oroscopo amore: L’Ariete nei rapporti di coppia è sempre troppo emozionato e finisce per compiere degli errori. Bisogna trovare serenità ed equilibrio nelle proprie relazioni. Si deve voltare definitivamente pagina, evitando di pensare alle relazioni complicate che si sono vissute tra gennaio e febbraio. Il Leone si trova di fronte a una situazione non facile soprattutto se non si ha una famiglia, a quel punto si pensa più al lavoro. Il Sagittario è davvero molto forte e proprio per questo si trova di fronte a persone forti e con grande energia, che sappiano stare al suo passo. Quando però si cerca una guida alla fine si accettano le sue richieste solo a metà. Forse è il caso di capire bene cosa si vuole prima di buttarsi in una storia d’amore. Il rischio infatti è solo quello di andarsi a complicare la vita inutilmente.



